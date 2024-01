Am Donnerstag kam es in Wittenberg zu einem Unfall. Dabei wurde ein Radfahrer verletzt.

Am Donnerstag wurde in Wittenberg ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt.

Wittenberg/MZ - Am Donnerstag kam es in Wittenberg zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Eigenen Angaben zufolge befuhr ein 53-jähriger VW-Fahrer am 25. Januar um 17.28 Uhr in Wittenberg den Potsdamer Ring aus Richtung Dresdener Straße kommend mit der Absicht, nach rechts in Richtung Bahnhofsbrücke abzubiegen.

Als er bei Grün nach rechts abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Radfahrer, welcher die Straße Bahnhofsbrücke auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg ebenfalls bei Grün aus Richtung Triftstraße kommend überquerte. Der junge Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.