Rad löst sich von Bus: Unfall in der Dobschützstraße

Autofahrer in Wittenberg verletzt

Wittenberg/MZ - Am 4. März kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Wittenberg in der Dobschützstraße.

Hier löst sich von einem Bus ein Rad und stieß mit einem Pkw zusammen. Der 18-jährige Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro, informiert die Polizei.