Die Reserve vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz ist in der Anhalt-Liga gegen Brehna praktisch ohne Chance. Handball-Legende Bernd Rohmann lässt Ausreden nicht zu.

Enttäuschte Fans und Sportler in Wittenberg

Benjamin Zimmermann ist für die Reserve der Grün-Weißen in der Partie gegen Brehna drei Mal erfolgreich.

Wittenberg/MZ. - Bernd Rohmann redet nicht um den heißen Brei. „Das war ein rabenschwarzer Tag“, so die Piesteritzer Handball-Legende, die im Verein alle Höhen und Tiefen erlebt hat. Er selbst ist in der DDR-Oberliga Torschütze gegen die internationalen Topteams aus Magdeburg und Leipzig. Fast zehn Jahre ist er der Chef bei der dritten Vertretung vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, die ein Jahr auch in der Anhalt-Liga gespielt hat. Die Erinnerungen daran sind nicht die besten.