Quartier für Fledermäuse im Wittenberger Stadtwald beschädigt

Wittenberg/MZ - Im Wittenberger Stadtwald ist ein Fledermausquartier beschädigt worden. Das Nabu-Zentrum sowie die Stadt Wittenberg als Eigentümerin der Anlage bestätigten am Mittwoch entsprechende MZ-Informationen. Die Tat war auch über den kommunalen Mängelmelder „Sag’s uns einfach“ gemeldet worden.

Demnach handelt es sich bei dem Objekt um ein ehemaliges Pumpenhäuschen, das bereits vor Jahren als Überwinterungsquartier für Fledermäuse hergerichtet worden war. Komplett zerstört worden sind der Holzvorbau, der eigens für die Nutzung als Fledermausquartier ergänzt worden war, und das Tor der Umzäunung.

Als Fachberater gefragt

Von einer „Riesenschweinerei“ und einem „Straftatbestand“ spricht Petra Henkelmann, die Leiterin des Nabu-Zentrums. Der Nabu war seinerzeit als Fachberater an der Konzeption der Anlage beteiligt und kontrolliert seither regelmäßig den Besatz an Übernachtungsgästen. In der Regel finde diese Kontrolle im tiefen Winter statt, Januar oder Februar.

Dabei dürften die schlafenden Tiere nicht gestört werden, so Henkelmann, die nicht ausschließt, dass das Pumpenhäuschen zum Zeitpunkt des vermuteten Vandalismus bereits bewohnt war. Ab Oktober, November sei eine Belegung möglich, je nach Witterung und entsprechendem Insektenangebot. „Wenn Fledermäuse zwischendurch wach werden, verbrauchen sie Energie“, die ihnen dann womöglich im Frühjahr fehlt, so Henkelmann, eine von zwei Fledermausexpertinnen im örtlichen Naturschutzbund. Es sei daher wichtig, dass das Tor schnell wieder repariert werde.

Stadt prüft

Die Anlage ist als solche gekennzeichnet, Schautafeln, die im Übrigen nicht ramponiert worden sind, informieren über das Fledermauswesen. Bewohnt war der Fledermauskeller in der Vergangenheit von Braunen Langohren, so Henkelmann unter Berufung auf ihre Kontrollbesuche. „Fledermäuse sind sehr ortstreu“ und suchten Jahr für Jahr meist das selbe Quartier auf.

Mitarbeiter der Stadt wollten das Objekt am Mittwoch untersuchen und sich ein Bild von den Zerstörungen machen. Davon hänge ab, ob Anzeige erstattet werde und welche Reparaturen nötig sind, hieß es seitens der Verwaltung. Man schließe nicht aus, dass der Schaden schon länger besteht, hieß es in einer ersten Stellungnahme vor dem genannten Ortstermin. Die Fledermausanlage rund um die ehemalige Pumpstation ist eine Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan N 6 (Teuchel). Das Winterquartier in einem Erdkeller wurde 2018 eingerichtet.