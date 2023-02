in Wittenberger Wohnung Massiv blutend durch Badfenster geflüchtet - Opfer sagt nach Messerangriff erneut aus

Ein 24-Jähriger aus Wittenberg steht wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Er soll auf einen 21-jährigen Bekannten eingestochen habe. Dieser konnte sich stark blutend aus einem Badezimmerfenster retten. Noch in dieser Woche sollen Plädoyers in dem Fall von versuchtem Totschlag gehalten werden.