Landgericht Dessau-Roßlau Sexueller Missbrauch - In Wittenberg lebender Flüchtling muss hinter Gitter

Eine Freiheitsstrafe von vier Jahren erhält ein Mann aus Eritrea, der zuletzt in Wittenberg wohnt. Die Kammer in Desssau-Roßlau sieht sexuelle Nötigung und Vergewaltigung als erwiesen an.