Provinzposse um Rücktritt in Bergwitz

Florian Gaul ist nicht mehr Präsident beim ESV Bergwitz oder doch noch? Die Neuwahlen des Vorstandes finden am 17. September statt oder eben auch nicht.

Bergwitz/MZ - „Er hat uns überrascht“, so Niklas Richter, Schriftführer beim ESV Bergwitz. Florian Gaul ist nicht mehr Präsident. Er bestätigt der MZ seinen Rücktritt „aus persönlichen Gründen“. Ins Detail geht er nicht. „Er hat sich klammheimlich aus dem Staub gemacht“, so Schatzmeister Mario Göttert. Es gebe eine Info in der Whatsapp-Gruppe, „aber öffentlich gemacht wird nichts“. Der bisherigen Darstellung widerspricht Andreas Schicht.