Etwa 300 Teilnehmer versammeln sich am Sonnabend in der Dessauer Straße in Wittenberg, um gegen Panzerlieferungen an die Ukraine zu protestieren. Was sie fordern.

Panzerlieferungen an die Ukraine: Protest mit Menschenkette in Wittenberg

Wittenberg/MZ/CNI - An einem Protest gegen Panzerlieferungen, zu dem am Rande einer Montagsdemo in Wittenberg aufgerufen worden war, haben sich nach Polizeiangaben etwa 300 Personen beteiligt. Am Sonnabend bildeten sie in der Dessauer Straße eine Menschenkette, die gegenüber des Lidl-Supermarkts begann und bis in die Höhe von BMW reichte.