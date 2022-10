Prominente lesen in Wittenberg aus dem Septembertestament

2022 wird an Martin Luthers Übersetzung des Neuen Testaments vor 500 Jahren erinnert. Die Cranach-Stiftung Wittenberg zeigt eine besondere Ausstellung und kündigt außerdem eine kleine Lesereihe an. Wer erwartet wird.

Wittenberg/MZ/CNI - „Prominente lesen aus dem Septembertestament“ ist das Motto zweier Gesprächsabende, zu denen die Cranach-Stiftung Wittenberg einlädt. Die erste Veranstaltung findet bereits am 19. Oktober statt. Beginn im Malsaal ist um 19 Uhr. Erwartet wird Friedrich Kramer. Der frühere Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg und jetzige Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland soll seine bevorzugten Texte aus dem Neuen Testament verraten, von denen dann einer oder zwei zunächst in der aktuellen Ausgabe der Lutherbibel von 2017, dann in ihrer „Urversion“ von 1522 und schließlich noch in einer modernen Übersetzung betrachtet werden.