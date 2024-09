Mit ihrer guten Laune stecken die Sportbotschafter am Vormittag mehr als 700 Kinder aus Grundschulen des Landkreises Wittenberg an: Frank Busemann, Gerd Schönfelder und Matthias Mester (von l.). Am Mikrofon begrüßt die Präsidentin des Kreissportbundes Katharina Louzek die Jungen und Mädchen.

(Foto: Cem Kazma)