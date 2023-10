In Oranienbaum haben Unbekannte gleich mehrmals Insektenhotels zerstört. Wann das geschehen ist.

Sachbeschädigung in Oranienbaum

In Oranienbaum wurden Insektenhotels beschädigt.

Oranienbaum/MZ - Wie der Polizei am Donnerstagmorgen angezeigt wurde, sollen unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 14. Oktober, 22 Uhr bis zum 15. Oktober, 7 Uhr in der Schloßstraße in Oranienbaum ein Insektenhotel im Bereich der Grundschule umgestoßen und eines im Bereich der Stadtinformation zerstört haben.

Der Schaden soll sich im unteren dreistelligen Bereich belaufen. Nachdem beide Insektenhotels am 17. Oktober wiederhergerichtet wurden, beschädigten unbekannte Täter am 22. Oktober zwischen 2 Uhr und 3 Uhr erneut eines der beiden.

Des Weiteren wurde eine Laterne beschädigt. Der Schaden soll sich im unteren vierstelligen Bereich belaufen.