Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Die Leute sind unzufrieden mit der medizinischen Versorgung im Kreis Wittenberg. Es reicht lediglich für Note 3,6. Woran das liegt und welche Lösungen es gibt.

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/Jessen/MZ - Seit 1. Oktober ist sie zu. Die Hausarztpraxis von Ulrike Scholler in Mühlanger musste krankheitsbedingt geschlossen werden. „Auf unbestimmte Zeit“, wie ihre Mutter Annette Scholler die MZ informiert. Sie hatte die Praxis an ihre Tochter weitergegeben und diese zuletzt bis zur Schließung in Vertretung weitergeführt.