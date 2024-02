In Pretzsch endet die fünfte Jahreszeit traditionell mit der Prinzenbeerdigung. Was die Narren sich diesmal einfallen ließen, um Maximilian I. aus dem Leben zu befördern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pretzsch/MZ. - Schluss, aus, vorbei: Der Prinz ist tot. In Pretzsch endet die fünfte Jahreszeit am Karnevalsdienstag wie gewohnt tragisch. Die Narren sind in Trauer, besonders natürlich Prinzessin Kristin II. Ihr Gemahl überlebt den Angriff mehrerer Pleitegeier vor dem Rathaus der kleinen Elbestadt nicht.