Erik Lutzmann gewinnt zum dritten Mal in Folge den Wintercross im Piesteritzer Volkspark. Jessica Preuß kann bei den Frauen ebenfalls ihren Titel erfolgreich verteidigen.

137 Läufer absolvieren erfolgreich am Samstag im Piesteritzer Volkspark den Wintercross.

Piesteritz/MZ. - Erik Lutzmann hat es schon wieder getan. Der Pretzscher Läufer siegt – ähnlich wie beim Wartenburger Event – zum dritten Mal in Folge beim Wintercross im Volkspark. Dabei ist die 4.700-m-Distanz für den Sportler eigentlich zu kurz. Er mag die längeren Kanten. Trotzdem ist der Hattrick in Piesteritz ein besonderer, weil die Bedingungen der Wettkämpfe sehr unterschiedlich sind. „Beim ersten Mal ist es ein virtueller Lauf“, erinnert sich Lutzmann. Die Athleten bewältigen dabei die Strecke individuell. So trickst Gastgeber Grün-Weiß Corona erfolgreich aus.