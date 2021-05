Premiere für Fuchs „Luthi“ in Wittenberg

Wittenberg

In der Mitteldeutschen Handball-Oberliga geht es immer tierischer zu. Die Panther aus Halle, die Haie aus Delitzsch, die Alligatoren aus Aschersleben und die Dachse aus Freiberg sind gefürchtet für ihre Punktebeutezüge. Jetzt kommen auch noch die Füchse hinzu. Nein, nicht die Berliner, die spielen weiter in der Bundesliga. Beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz ist es (zumindest noch) eine Nummer kleiner. Der Verein setzt auf einen einzigen Fuchs als Neuverpflichtung - und zwar als Maskottchen.

Ein Baby mit guter Laune

„Der Fuchs ist clever, intelligent und schnell“, wird die Wahl begründet. Und die Handballer haben sich auch schon einen Namen für den jüngsten Mitstreiter - als Geburtsdatum wird der 5. Mai 2021 angegeben - ausgedacht: „Luthi“. „Ich bin mit Handballfieber und guter Laune zur Welt gekommen und gebe nie auf“, wird das schon jetzt schlagfertige „Baby“ vom Verein zitiert. Und bis zum Saisonstart soll der Nachwuchs zum Allrounder entwickelt werden. Das Maskottchen wird hauptsächlich neben dem Spielfeld anzutreffen sein, um dort für Freude, Emotionen und Spaß zusammen mit den Fans zu sorgen.

Aber der Fuchs präsentierte sich erstmals am Samstagvormittag der Öffentlichkeit auf dem Marktplatz und legt Wert auf die richtige Schreibweiseise seines Namens. „Luthi mit th“, sagt er der MZ.

Es ist alles noch ein bisschen improvisiert. Aber „Luthi“ trägt das Trikot mit der Rückennummer 90 nicht zufällig. Es soll damit an das Entstehungsjahr des Vereins erinnert werden. Allerdings ist der Club älter. Er wurde am 1. Oktober 1948 als Betriebssportgemeinschaft Chemie Piesteritz gegründet. Seit dem 13. Juni 1990 ist er als SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz in das Vereinsregister eingetragen. Somit bekommt „Luthi“ die Trikotnummer 90 für das Jahr 1990, wird dazu auf der Facebookseite des Vereins erläutert. In den sozialen Medien wird die Größe des Maskottchens mit 2,05 Meter angegeben. Na ja, am Samstag fehlten dazu noch ein paar Zentimeter.

Inkognito, aber Insiderwissen

Und der Mann, der ins Kostüm schlüpft, will seinen Namen der Presse nicht nennen. „Ich bin inkognito“, begründet er. „Dafür musst du den Artikel aber auch nicht vorlegen“, verfügt „Luthi“ schon über bestes Insiderwissen. Tatsächlich hat Grün-Weiß erst vor wenigen Tagen eine solche Forderung, die an Vorwendezeiten erinnert, vergeblich gestellt.

Doch am Samstag geht es bei bestem Markt-Wetter sehr locker zu. „Luthi“ fällt auf, wird zum Blickpunkt. Vor allem die Kinder sind begeistert. Sie klatschen sich mit dem „Fuchs“ ab, machen Selfies. „Mein T-Shirt ist schon komplett nass“, stöhnt „Luthi“ bereits nach ein paar Minuten. Und so wird der Testlauf als Erfolg - „Es hat funktioniert“ - bewertet.

„Wir wollen mit der Zeit gehen und Handball als ein Familienangebot präsentieren“, erklärt „Luthi“ der MZ seine Mission, „und ich will die Fans so anfeuern, dass sie unsere Teams zum Sieg tragen.“

Der SV Grün-Weiß hat ein ehrgeiziges Ziel: Die Stadthalle soll bei den Oberliga-Spielen ausverkauft sein. Das war praktisch auch schon im ersten verkürzten Oberligajahr so. Allerdings musste die Zahl der Besucher coronabedingt stark reduziert werden. Jetzt sollen 1.000 Zuschauer im Kampf um den Klassenerhalt zur wichtigen Trumpfkarte werden.

Das Vorhaben scheint durchaus machbar, zumal der Königstransfer mit dem Dessauer Bundesliga-Profi Tomas Pavlicek bei den Anhängern für eine gewisse Euphorie gesorgt hat. Und zwar nicht nur in Wittenberg, sondern auch in Dessau. Die dortigen Schlachtenbummler haben angekündigt, ihren Publikumsliebling und damit auch den SV Grün-Weiß künftig in der Lutherstadt zu unterstützen.

Neues Vorstandsmitglied

An den Spieltagen ist Neu-Vorstandsmitglied Fabian Hoese laut SV-Manager Patrick Pusch der Chef. „Er ist unter anderem für die Umsetzung des Hygienekonzepts, für den Einsatz des Maskottchens und für den Einlauf der Teams verantwortlich“, wird der MZ am Telefon erläutert. „Wir wollen uns Stück für Stück weiter entwickeln“, sagt Pusch. (mz)