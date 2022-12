Preiserhöhung in Wittenberg fällt aus

Stadtwerke kündigen an, dass zum Jahreswechsel – entgegen dem Trend – Tarife für Erdgas- und Fernwärmekunden in der Grundversorgung nicht steigen.

Wittenberg/MZ - Wittenberger haben bei allen Sorgen um explodierende Energiepreise offenbar noch relativ gute Karten - jedenfalls die Kunden der hiesigen Stadtwerke. In einem Vergleich hatte die MZ in der vergangenen Woche dokumentiert, dass gegenwärtig sowohl für Gas als auch für Strom günstige Preise verlangt werden, andernorts im Land ist es zum Teil deutlich teurer. Jetzt gibt es eine weitere erfreuliche Nachricht. Entgegen dem allgemeinen Trend werde es zum Jahreswechsel bei den Stadtwerken keine Preiserhöhungen für grundversorgte Erdgas- und Fernwärmekunden geben, teilt das Unternehmen mit. Das sei in einer Aufsichtsratssitzung beschlossen worden. Und es gibt noch mehr Erfreuliches für Kunden.