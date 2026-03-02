Wirtschaftsprüfer sieht Elbfähre und Flämingbad als Minusgeschäft. Der Betriebsausschuss der Coswiger Stadtwerke erhöht deswegen jetzt die Preise.

Die Eintrittspreise für das Flämingbad in Coswig werden sich dieses Jahr erhöhen.

Coswig/MZ. - „Wir wollen Geschenke machen, aber niemanden zur Kasse bitten. Das funktioniert nicht“, erklärt Thomas Seydler (CDU). Auf der Sitzung des Betriebsausschusses der Coswiger Stadtwerke ist beschlossen worden, die Eintrittspreise für das Flämingbad ab der diesjährigen Badesaison zu erhöhen. Aufgrund eines Antrags von Kevin Best (AfD) wurde die Abstimmung namentlich festgehalten. Mit acht Ja-Stimmen und drei Enthaltungen wurden die neuen Preise bei nur einer Gegenstimme bestätigt.