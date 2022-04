Predigerseminar Wittenberg bietet Sonntagsverlesungen als Lektüre

Wittenberg/MZ - Unter dem Titel „Alt. Und lebenssatt?“ widmeten sich die Sonntagsvorlesungen des Wittenberger Predigerseminars zuletzt dem Alter in Perspektiven der Reformationszeit und der Gegenwart. Jetzt ist ein gleichnamiger Band erschienen, der vier von sechs geplanten Vorlesungen enthält, von denen jedoch lediglich zwei, verteilt auf 2020 und 2021, tatsächlich gehalten werden konnten, denn die Corona-Pandemie ist auch an dieser Vortragsreihe nicht spurlos vorbeigegangen. Daran erinnert gegenüber der MZ noch einmal Seminardirektorin Sabine Kramer, der übrigens ein Vorwort zu danken ist, in dem sie brillant verdichtet, was den Leser auf den folgenden Seiten erwartet.