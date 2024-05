Oliver Mende ist Meister in Europa, in Deutschland und jetzt auch in Sachsen-Anhalt. Im Finale gibt er überraschend einen Satz ab. Die Gegnerin ist eine doppelte Europameisterin.

Pratau/MZ. - Für die Fußballer von Bayer Leverkusen bleibt das Triple ein unerfüllter Traum. Oliver Mende dagegen macht am Samstag den Hattrick perfekt. Der Sportler vom 1. Ricochet-Club Wittenberg wird im heimischen Court in Pratau Landesmeister. Zuvor hat er sich schon die Titel in Europa und in Deutschland gesichert. Bei der Frage nach seiner letzten Niederlage muss der 37-Jährige sogar kurz überlegen. „Bei der German open 2022“, sagt er. Bei diesem internationalen Wettkampf wird der Lutherstädter nach der Niederlage im Finale gegen einen Tschechen Zweiter. Ein Jahr später triumphiert er aber auch hier.