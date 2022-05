Pratau diskutiert: erste Gesprächsrunde zwischen Jung und Alt

Pratau/MZ/cus - Mit der Frage „Wie wollen wir in Zukunft in unserem Dorf Pratau leben?“ befasst sich eine neue Reihe „Dorfgespräche“ zur Stärkung der ländlichen Struktur in dem Wittenberger Ortsteil. Gemeinsam mit dem Verein „Diskurs“, an den einige Pratauer herangetreten waren, gibt es bis zum Herbst drei Termine, zu denen alle Dorfbewohner - egal ob alteingesessen oder neuzugezogen, jung oder alt - eingeladen sind, sich kennenzulernen und gemeinsam Ideen für das zukünftige Dorfleben zu entwickeln. Es geht darum, mit neuem Blick die Möglichkeiten von Pratau in das Visier zu nehmen, beschreibt die Pratauerin Carolin König den Ansatz für diese Zusammenkünfte: Wollen wir mehr Feste gemeinsam feiern? Welche Flächen könnten bunter und grüner gestaltet werden? Was wünschen sich unsere Kinder? Wie möchte ich im Alter in meinem Dorf leben?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<