Prähistorisches in Wittenberg, Musical in Dessau

Blick in das Köthener Schloss und damit in die Welt der Fürsten von Anhalt.

Wittenberg/MZ - Der erste Monat ist rum. Falls zu Ihren guten Vorsätzen etwas mehr Bewegung gehört, dann könnten Sie sich auf die Suche nach den 20 Sauriern in Wittenbergs Innenstadt begeben und so ein paar Kilometer in der Dino-City zurücklegen. Diese Giganten stehen aber nicht in Lebensgröße in den Straßen und auf dem Marktplatz herum. Sie brauchen schon noch ein Smartphone, um die Urzeittiere auf Ihren Fotos – gern auch mit Ihnen – auferstehen zu lassen. Auch wenn die Saurier nicht echt sind oder gerade weil sie nicht echt sind, ist es ein echter Spaß für Einzelgänger oder Familien.