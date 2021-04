Polizist geschlagen? Das sagt die Rechtsmedizinerin

Wittenberg/Dessau - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, so lautet der gegen einen Wittenberger erhobene Vorwurf. Doch konnte der 44-Jährige, der im Berufungsverfahren vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau seine Unschuld beteuert, gegen die Polizeibeamten überhaupt übergriffig werden? Immerhin hatte einer der Polizisten zum Prozessauftakt gesagt, er sei am 30. Januar 2019 im Zuge der Verkündung eines Haftbefehls gegen einen Bekannten des Wittenbergers vom Angeklagten in Brusthöhe geboxt und an der Hüfte so umschlungen worden, dass man schließlich gemeinsam zu Fall kam.

Sturz mit Folgen

Zur möglichen Ausführung der Tätlichkeiten nahm jetzt die Rechtsmedizinerin Carolin Richter Stellung. Auf die mögliche Umklammerung eingehend, hielt sie den Vollzug einer solchen Bewegung ausweislich des ihr vorliegenden Krankenberichts für „nicht möglich“. Zur Erläuterung ihrer Position verwies sie auf einen Sturz, den der Angeklagte Ende August 2018 erlitten hatte. Dabei prallte er derart schwer auf die rechte Schulter, dass auch der Oberarm in Mitleidenschaft gezogen wurde. Noch heute sei der Mann nicht in der Lage, diesen Arm aktiv über 70 Grad hinaus nach vorn und zur Seite anzuheben.

Allerdings bedeute diese Einschränkung nicht, so die Gutachterin, dass generell keine Kraft mehr vorhanden gewesen sei. Zudem handele es sich bei der beschriebenen Auseinandersetzung - den Beamten war wie berichtet missfallen, dass der 44-Jährige das Abfilmen des Einsatzes nicht einstellte - um „kein statisches Ereignis“. Es kämen Bewegungen mit dem Rumpf hinzu.

Außerdem sei Adrenalin im Spiel. Dazu aus medizinischer Sicht eine klare Position zu beziehen, sei nur „sehr eingeschränkt“ möglich. Eine Beurteilbarkeit hänge „von vielen Faktoren“ ab. Trotz zurückgebildeter Muskeln wären Faustschläge grundsätzlich denkbar. Dann jedoch „mit eingeschränkter Kraftausführung“. Ein „richtiger Schwinger“ könne nicht angebracht werden.

Zu Gunsten des Angeklagten, so Carolin Richter, müsse sie davon ausgehen, dass seine körperliche Verfassung - speziell die Beweglichkeit des rechten Armes - zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt schlechter war als sie sich aktuell zeige. „Aus meiner persönlichen Sicht lag der Bewegungsgrad damals kaum bei 20“, fand Verteidiger Holger Gläser. Um die Einschränkungen genauer zu prüfen, wird die Sachverständige eine umfassende ärztliche Dokumentation erhalten.

„Die werden wir beschaffen und Ihnen schicken“, kündigte die Vorsitzende Richterin Siegrun Baumgarten an. Aus dem Grund wird das Berufungsverfahren am 16. April fortgesetzt. An dem Tag will die Kammer auch mitteilen, ob sie einem Beweisantrag des Verteidigers folgt.

Keine Raufhändel

Gläser hatte angeregt, einen Digital-Forensiker zu Rate zu ziehen. Mit dessen Hilfe könne nachgewiesen werden, dass sich allein einer der Polizisten auf seinen Mandanten zubewegte und diesem mit einer Abwehrbewegung das für die Videoaufnahmen verwendete Handy in einer rechtswidrigen Aktion aus der Hand geschlagen habe. „Es wurde ihm eben nicht weggenommen und einem anderen Polizisten überreicht“, so der Anwalt.

„Der Angeklagte suchte keine Raufhändel. Und es ist in der Sequenz auch nicht zu sehen, dass er den Abstand ständig unterschritten hat.“ In einer ersten Stellungnahme hielt Staatsanwältin Heidrun Voss das Hinzuziehen eines Spezialisten für nicht erforderlich. Das Gericht verfüge über eigene Sachkunde, um das Geschehen, das der Mitschnitt zeige, zu bewerten. (mz/Andreas Behling)