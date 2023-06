Wittenberg/MZ - Die Polizei fahndet nach einem bislang Unbekannten, der im Januar dieses Jahres mehrere Diebstähle begangen und anschließend mit den gestohlenen Geldkarten höhere Summen abgehoben haben soll. Konkret werden zwei Fälle dem Tatverdächtigen zugerechnet.

So soll er am frühen Nachmittag des 7. Januar, einem Sonnabend, in Wittenberg, Dessauer Straße aus dem Auto eines 84-Jährigen die Handtasche mit der darin befindlichen Geldkarte entwendet haben. Bereits gegen 14 Uhr sei es dann zu einer unberechtigten Bargeldabhebung in Höhe von 1.000 Euro vom Bankkonto der Geschädigten an einem Geldausgabeautomaten der Sparkasse auf dem Markt in Wittenberg gekommen.

Der Tatverdächtige in Wittenberg (Foto: Polizei)

Drei Tage später, am 10. Januar, gegen 11.15 Uhr soll er in Oranienbaum, in der Schloßstraße, einer 73-Jährigen die Handtasche mit Geldkarte gestohlen haben. Bereits um 11.23 Uhr sei unberechtigt Bargeld in Höhe von 800 Euro vom Bankkonto der Geschädigten an einem Geldausgabeautomaten der Sparkasse in Oranienbaum, Brauerstraße abgehoben worden.

Der Gesuchte am Dienstag, 10. Januar, in Oranienbaum. (Foto: Polizei)

Bisherige Ermittlungen der Polizei haben nicht zu einer Identifizierung der abgebildeten Person geführt. In beiden Fällen handelt es sich augenscheinlich um den gleichen Täter. Deshalb fragt die Polizei: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wittenberg unter Telefon 03491/469291 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.