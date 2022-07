Polizeibeamter wird verletzt

Wittenberg/MZ - Zweimal innerhalb von fünf Stunden mussten Polizisten des Wittenberger Reviers am Mittwoch in die Innenstadt ausrücken. Um 15.10 Uhr war es dort in der Juristenstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Frau gekommen.

Trotz polizeilicher Ermahnung sei der Mann uneinsichtig gewesen und wurde zunehmend aggressiver. Um einen Angriff auf die Frau und die Kinder zu verhindern, musste er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden, berichtete die Polizei. Dabei leistete der 27-jährige Mann Widerstand und verletzte sich sowie einen Polizeibeamten leicht. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Gegen 20.45 Uhr beschwerten sich Anwohner des Arsenalplatzes über sehr laute Musik. Auf dem Platz stießen die Polizeibeamten auf mehrere Jugendliche, die eine Musikbox bei sich hatten. Da der 25-jährige Betreiber dieser Lärmquelle gegenüber der Polizei „destruktiv“ diskutierte, sei die Box sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.