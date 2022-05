Wittenberg - „Hallo, ich bin’s“ oder „Weißt du, wer hier ist?“. Das sind die klassischen Gesprächseröffnungen einer Betrugsmasche, die in der Region in letzter Zeit zugenommen hat. Der Enkel- oder auch Neffentrick ist fester Bestandteil der Meldungsspalten in Tageszeitungen: Ein vorgeblicher Verwandter - eben der „Enkel“ - ruft bei meist älteren Menschen an, versucht möglichst etwas über die Vermögensverhältnisse und den Zustand des Opfers zu erfahren und gibt dann vor, dringend Geld für ein neues Auto, eine OP oder einen Anwalt zu brauchen. Natürlich in Bar und möglichst schnell.