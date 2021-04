Polizei sucht nach Tätern: Syrer mit Flasche und Fahrrad beworfen und geschlagen

Wittenberg - Die Polizei in Wittenberg sucht nach einem Überfall auf einen Mann nach drei Tätern.

Die Polizei in Wittenberg sucht nach einem Überfall auf einen Mann nach drei Tätern. Laut einer Strafanzeige wurde am 1. Dezember gegen 22 Uhr in der Lutherstraße/Ecke Bürgermeisterstraße ein 48-jähriger Syrer Opfer eines Überfalls.

Der Mann soll zunächst von drei angetrunkenen unbekannten Tätern angesprochen wurden sein. Einer der Täter schlug dann mit einer Flasche, zwei der Täter warfen mit einem Fahrrad auf den Syrer. Schließlich soll der Mann noch einen Faustschlag bekommen haben. Einer der Täter habe noch verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Der Syrer erlitt eine Schürfwunde am Arm.

Hinweise zur angezeigten Straftat sollen an das Polizeirevier Wittenberg, Telefon 03491-4690 oder per E-Mail an lfz.pd-ost@polizei.sachsen-anhalt.de gerichtet werden. (mz)