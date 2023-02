Polizei stellt in Wittenberg verurteilten Täter am Magdeburger Hauptbahnhof

Magdeburg/Wittenberg/MZ - Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen vom Amtsgericht Wittenberg verurteilten und gesuchten Mann in Magdeburg verhaftet. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, sei der 42-Jährige, der seit Mitte Februar per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wird, am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt angetroffen worden.

Im September 2022 war er vom Amtsgericht wegen räuberischer Erpressung in Tateinheit mit vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Weil der Deutsche nicht zur Strafe antrat, erging Haftbefehl. Die Polizei brachte den Mann direkt in die Justizvollzugsanstalt.