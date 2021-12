Polizei in Wittenberg kontrolliert 3G und Maskenpflicht in Bussen

Wittenberg/MZ - Am Donnerstag fanden in der Zeit von 6.45 Uhr bis 13.45 Uhr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Wittenberg Kontrollen des öffentlichen Personennahverkehrs bezüglich der Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln - 3 G und Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske - statt. Wie es vom Wittenberger Polizeirevier hieß, hätten Polizisten gemeinsam mit einem Vertreter des Landkreises stichprobenartig kontrolliert.

Unterwegs waren die Kontrolleure den Angaben zufolge im Bereich des Busbahnhofes, der Dessauer Straße, der Berliner Straße sowie vor der Heinrich-Heine-Schule in Reinsdorf. Am Busbahnhof als Umsteigepunkt für sämtliche Schulbusse des gesamten Landkreises seien zwei Schüler mündlich verwarnt worden, da sie keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. (mz)