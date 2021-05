Polizei holt badende Kinder aus der Elbe

Wittenberg - Eine aufmerksame Zeugin informierte am Donnerstagabend um 18.48 Uhr die Polizei darüber, dass vier Kinder in der Elbe in Kleinwittenberg baden. Bei der sofortigen Überprüfung stellten die Beamten am Elbufer diese vier Kinder fest, welche klitschnass waren.

Sie wurden eindringlich über die Gefahren beim Baden und Schwimmen in der Elbe aufgeklärt. Nach der Aufnahme der Personalien fuhren drei von ihnen mit dem Rad selbständig nach Hause. Ein Kind wurde nach Hause gebracht und der Mutter übergeben. (mz/red)