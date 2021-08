Polizei ermittelt wegen Eingriffs in Verkehr in Wittenberg

Wittenberg - Nach eigenen Angaben befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer am Montagnachmittag um 17.01 Uhr in Wittenberg die Friedrichstraße in Richtung Annendorfer Straße. Da er aus einiger Entfernung bereits mehrere Personen wahrnahm, die sich im Kreuzungsbereich der Annendorfer Straße / Friedrichstraße aufhielten, befuhr er den Kreuzungsbereich mit mäßiger Geschwindigkeit und machte mittels hupen auf sich aufmerksam.

Plötzlich sprangen zwei der Personen vor das Auto. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Pkw-Fahrer eine Gefahrenbremsung tätigen. Anschließend habe eine weitere, bislang unbekannte Person gegen das Fahrzeug geschlagen. Eine Beschädigung entstand dadurch nicht.

Gegen die beiden 14 und 15-jährigen Jugendlichen, welche vor das Auto sprangen, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (mz/red)