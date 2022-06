Polizei ermittelt gegen Wittenberger „König“ Peter Fitzek

Wittenberg/MZ - Der selbst ernannte „König“ Peter Fitzek soll nach MZ-Informationen an einer handgreiflichen Auseinandersetzung im Wittenberger Landratsamt beteiligt gewesen sein. Deswegen wird nun wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt. Anfang März soll Fitzek in den Verwaltungssitz gekommen sein und Einlass in die Führerscheinstelle begehrt haben. Weil er sich geweigert haben soll, eine Maske aufzusetzen und über keinen Termin verfügte, verwehrte ihm eine Security-Mitarbeiterin den Zugang.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<