Politischer Hintergrund für Sachbeschädigung? Schaufenster in Wittenberg wegen Putin-Karikaturen mutwillig beschädigt?

Im alten Kaufhaus am Markt in der Wittenberger Innenstadt sind die Schaufensterscheiben eines leerstehenden Geschäftes beschädigt worden. In Auslage von Markt 3 waren Karikaturen gegen Putin ausgestellt.