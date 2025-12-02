weather wolkig
  4. In Wittenberg fällt die letzte Männerdomäne: Pkw-Sport mit Frauenpower

Die Mitglieder der Abteilung Racing vom Männerturnverein Wittenberg starten in das Wintertraining. Das MDR-Fernsehen berichtet ausführlich vom Geschicklichkeitsfahren.

02.12.2025, 08:30
MTV-Clubmeisterin Vanessa Dorn gibt dem MDR ein TV-Interview.
Wittenberg/MZ/hü. - Die zweite Saison ist vorbei. Die positive Bilanz ist gezogen, und die Meister sind geehrt worden. Doch die Mitglieder der Abteilung Racing vom MTV Wittenberg – es geht nicht nur um Schnelligkeit, sondern vielmehr um Präzision, Technik und Geschicklichkeit – sorgen auch in der Wettkampfpause für viel Furore.