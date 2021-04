Pkw mit defekten Bremsen bei Eutzsch verunglückt, zwei Verletzte

Bei Eutzsch ist am Sonntagabend ein Auto verunglückt.

Eutzsch - Nach eigenen Angaben befuhr der 30-jährige Fahrer eines VW am Sonntagabend um 20.45 Uhr die B 100 aus Richtung Kemberg kommend in Richtung Wittenberg. Kurz vor dem Kreisverkehr in Eutzsch betätigte er die Bremse, woraufhin das Fahrzeug keine Bremswirkung zeigte.

Daraufhin betätigte er zusätzlich die Handbremse. Kurz vor Einfahrt in den Kreisverkehr setzte auf der linken Seite des Fahrzeugs eine Bremswirkung ein. Aufgrund der vorher fehlenden Bremswirkung und der damit überhöhten Geschwindigkeit des Fahrzeuges fuhr es über den Bordstein auf die Insel des Kreisverkehrs und kam dort zum Stehen.

Die 31-jährige Beifahrerin und ein siebenjähriges Kind wurden dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am Kreisverkehr entstand kein Schaden. Eine durch den Unfall entstandene Ölspur wurde von Kameraden der Feuerwehr beseitigt. (mz/red)