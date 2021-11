Pkw auf B2 bei Kemberg frontal zusammengestoßen - Frau verletzt

Kemberg - Die 58-jährige Fahrerin eines VW war am 17.11.2021 um 6.50 Uhr auf der B 2 aus Richtung Lubast kommend in Richtung Wittenberg unterwegs und wollte an der Kreuzung Kemberg / Bad Schmiedeberg bei Grün nach links nach Kemberg abbiegen.

Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW. Der 49-jährige Fahrer war auf der B2 in Richtung Lubast unterwegs. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.