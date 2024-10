Jacques Traus besteht als erster Deutscher Prüfung: Eine Premiere in Deutschland

Piesteritz/MZ. - In der Piesteritzer Turnhalle „Pappelbrücke“ passiert Historisches: Jacques Traus besteht am Mittwoch-Nachmittag die Prüfung zum zweiten Dan! Der 27-Jährige ist damit der erste ID-Judoka – frei übersetzt: Mensch mit Behinderung – in Deutschland, der dies geschafft hat.