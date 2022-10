Piesteritzer scheitern an Wittenberg

Wittenberg/MZ - Dass sie sich zu wenig Zeit genommen hätten, kann ihnen keiner vorwerfen: Fast zwei Stunden lang befassten sich die Wittenberger Stadträte am Mittwochabend mit dem so genannten Einwohnerantrag zur Bildung einer Ortschaft Piesteritz. Dazu sind sie laut Kommunalverfassung verpflichtet, zu mehr allerdings nicht und so kam es am Ende einmal mehr zum Déjà-vu-Erlebnis für alle Beteiligten.