Physiotherapie mit Pferd im Landkreis Wittenberg

Münsterberg/MZ - Verschmitzt schaut er drein. Schließlich könnte er nicht nur galoppieren, sondern sich in die Lüfte erheben. Rocky, das Maskottchen der „Rocky Ranch“ in Münsterberg (Stadt Oranienbaum-Wörlitz), trägt schließlich kleine Flügel an den Flanken. So wirkt er wie ein kleiner Engel mit Mähne und Schweif. Und tatsächlich gehört zu den Zielen von Antje Rockendorf, dass ihre kleinen und großen Patienten die irdische Mühsal kurz vergessen, wenn sie auf dem Rücken der Pferde sitzen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<