Phönix in Wittenberg braucht noch Helfer

Wittenberg/MZ

An der hinteren Fassade der Phönix Theaterwelt Wittenberg sind Reparaturen nötig. Aus Kostengründen wird vor allem auf freiwillige Helfer gehofft. Die Firma Bau-Team erklärte sich bereit. Ob sich noch weitere Unterstützung fand, erzählt Diana Pielorz, Vorsitzende des Betreibervereins.

Haben die Arbeiten schon begonnen?

Die Firma Bau-Team hat ihr Wort gehalten und gestern den schönsten Tag der Woche genutzt, um ihre Arbeiten – an den Simsen und den Betonfenstern - durchzuführen. Wir sind hocherfreut, dass das alles so zeitnah geschehen konnte und dann auch noch so schnell. Dadurch sind wir einen riesengroßen Schritt weiter und wirklich sehr dankbar für die Hilfe!

Was muss noch gemacht werden?

Erstmal muss alles zwei bis drei Tage trocknen. Dann wollen wir, der Verein, nächste Woche selbst anfangen zu kärchern. Das könnte, je nachdem wie dreckig die Fassade ist, eine Weile dauern. Denn abgesehen davon, dass das ungefähr 120 Quadratmeter sind und der Sprühstrahl nur um die 10 Quadratzentimeter, machen wir das ja neben der Arbeit in unserer Freizeit.

Gibt es freiwillige Helfer?

Bisher hat sich niemand gemeldet. Darüber sind wir auch wirklich sehr traurig, denn vor allem für die Malerarbeiten könnten wir sehr gut Unterstützung gebrauchen. Die Materialien stellen wir natürlich zur Verfügung. Wir brauchen nur jemanden, der schwindelfrei ist, denn viele der Vereinsmitglieder können nicht helfen, da sie sich nicht auf das 15 Meter hohe Gerüst trauen.