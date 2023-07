80 Gäste nehmen mit Begeisterung an den Wettkämpfen in Coswig teil. Wegen der vielen Anmeldungen musste die Veranstaltung auf drei Tage verteilt werden. Der älteste Teilnehmer ist 100 Jahre alt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ - „Die lassen sich hier wirklich immer etwas einfallen“, sagt Willi Völker. Der 83-Jährige lobt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der DRK-Tagesklinik „Seniorenstübchen zur alten Gärtnerei“ in Coswig in den höchsten Tönen. „Das ist eine dufte Truppe hier“, sagt er gut gelaunt. Gemeinsam mit etwa 80 anderen Senioren und Seniorinnen nimmt Völker in der vergangenen Woche am Sportfest der Einrichtung teil.