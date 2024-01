Bei einem Unfall auf der B2 wird ein Pferd getötet. Was genau passiert ist.

Wittenberg/MZ - Ein Auto stößt mit einem Pferd zusammen. Dabei verstirbt das Tier an der Unfallstelle.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine Zeugin am 10. Januar um 04.05 Uhr die B 2 aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Leipzig, als sie in Höhe Kemberg auf der Gegenfahrbahn zwei Pferde sah und dem entgegenkommenden Fahrzeug zur Gefahrenabwehr Lichthupe gab.

Der 40-jährige Citroen-Fahrer erkannte die Gefahr zu spät und stieß mit einem der Tiere zusammen. Das Pferd verendete am Unfallort. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Inhaberin der Pferde konnte ermittelt werden. Sie kümmerte sich um das verendete Tier und um das zweite, welches im Nahbereich der Unfallstelle, augenscheinlich unverletzt, aufgefunden wurde. Das Fahrzeug wurde derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.