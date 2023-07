Wittenberg/Stuttgart/MZ - Die Tierrechtsorganisation Peta fordert vor dem Hintergrund einer Hundeattacke auf eine Radfahrerin in Wittenberg einen Hundeführerschein für Halter. Am Dienstag war eine 54-Jährige nahe der Schlosskirche von einem angeleinten Hund in die Wade gebissen worden. Der Halter soll die Frau nach Polizeibericht beleidigt haben und dann weiter seiner Wege gegangen sein. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten. „Angesichts dieses Vorfalls fordert die Tierrechtsorganisation Peta die Landesregierung auf, den sogenannten Hundeführerschein in Sachsen-Anhalt einzuführen“, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung.

„Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine“, so Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Viele Halterinnen und Halter können das Verhalten, die Signale und die Körpersprache ihres Vierbeiners nicht richtig deuten und einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier. Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden – unabhängig davon, ob er einer ,Rasse’ angehört oder ein ,Mix’ ist.“

Der Hundeführerschein sehe vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule. „Ein solcher Nachweis kann sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, fachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten“, so die Peta.

Als erstes deutsches Bundesland habe Niedersachsen einen Sachkundenachweis für Hundehalter beschlossen – seit Juli 2013 sei der allgemeine Hundeführerschein verpflichtend. Die Vorfälle hätten sich nach drei Jahren deutlich verringert. In Berlin würden Halter seit 2017 dazu aufgefordert. München und Mannheim belohnten Halter mit Hundeführerschein, indem diese eine gewisse Zeit lang keine Hundesteuer bezahlen müssten.