Pauline Henze wird in den Juso-Landesvorstand gewählt

DÜBEN/MZ - Pauline Henze aus dem Coswiger Ortsteil Düben ist viel beschäftigt. Neben Schule – die 16-Jährige besucht die zehnte Klasse des Lucas-Cranach-Gymnasiums in Piesteritz – und Sport ist sie beispielsweise ebenfalls ein aktives Mitglied der Jungen Gemeinde in Zieko. Seit etwa einem halben Jahr engagiert sie sich nun auch noch politisch. Im September wurde Pauline in den Landesvorstand der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD (Jusos) gewählt und ist damit das bisher jüngste Vorstandsmitglied Sachsen-Anhalts.