Das Evangelische Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Wittenberg eröffnet eine reisemedizinische Ambulanz. Für wen das Angebot gedacht ist.

Wittenberg/MZ - Im Evangelischen Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Wittenberg steht ein neues Leistungsangebot zur Verfügung: eine reisemedizinische Ambulanz. Was Menschen dort erwartet, wollte die MZ von Dr. med. Fabian Reinhardt wissen. Er ist Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin III. Die Fragen stellte Corinna Nitz.