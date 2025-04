Bachs Johannespassion wurde am Karfreitag in der Stadtkirche Wittenberg aufgeführt. Was dabei auffiel, wer hervorstach und warum dieses Stück den Komponisten zeitlebens nicht losließ.

Wittenberg/MZ. - Schon seit dem frühen Christentum wird der Freitag vor Ostern als stiller Tag der Buße, des Fastens und des Gebets begangen, an dem des Leidens und Sterbens Christi am Kreuz gedacht wird. Es markiert den Höhepunkt der Passionszeit. Der Name Karfreitag leitet sich von dem althochdeutschen Wort „kara“ ab, das Trauer oder Wehklage bedeutet. An Karfreitag bietet es sich deshalb auch an, die Aufführung eines der Bach’schen oratorischen Passionen im Rahmen eines Gottesdienstes vorzunehmen.