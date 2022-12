Parkplatz für 107 Lkw bei Vockerode an der A9 eröffnet

Auf den Autobahnen sind die Rastplätze häufig überfüllt. In Vockerode ist nun einer der größten Lkw-Stellplätze der Region eröffnet worden.

Vockerode/MZ - Der Lkw-Großparkplatz in Vockerode ist am Donnerstag eröffnet worden. Investor Gerhard Hauptstein aus München bewarb sein Projekt nahe der A9-Abfahrt als „Eldorado für Lkw-Fahrer“. Auf 60.000 Quadratmetern finden zunächst 107 Lastwagen Platz – damit gehört der Parkplatz zu den größten in der Region.