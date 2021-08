Panzerfaust löst Einsatz bei Oranienbaum aus

Oranienbaum - Was am gestrigen Montagabend in der Sollnitzer Straße in Oranienbaum für Aufregung und einen großen Feuerwehreinsatz sorgte, entpuppte sich schließlich tatsächlich als Granate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Wie Claudia Thiele von der Wittenberger Kreisverwaltung mitteilte, war der rostige Gegenstand bei Schachtarbeiten an einem Privatgebäude entdeckt worden.

Der hinzugerufene Kampfmittelräumdienst identifizierte den Klumpen als Panzerfaust-Granate, entschärfte ihn und transportierte den Sprengkopf zur Entsorgung ab. Bei dem Einsatz, der etwa von 18.45 bis 20.15 Uhr dauerte, waren die Feuerwehren aus Oranienbaum und Kakau sowie ein Rettungswagen und Polizisten involviert. (mz/ba)