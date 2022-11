Gräfenhainichen/MZ - In dieser Woche stehen die Ortschaftsratssitzungen in den Orten der Stadt Gräfenhainichen auf dem Plan. In Schköna, Möhlau, Zschornewitz und Tornau wird in dieser Reihenfolge ab dem heutigen Montag getagt. In allen Orten steht die Vorberatung zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt auf den Tagesordnungen. Dieses soll final beim Stadtrat am 6. Dezember abgesegnet werden.

