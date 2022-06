Ortsbürgermeister fordert Einschulung in Reinsdorf

SPD-Mann Reinhard Rauschning legt im Stadtrat einen Antrag vor. Er will verhindern, dass der Reinsdorfer Nachwuchs bald nur noch in Nudersdorf eingeschult wird.

Wittenberg/MZ - Der Ortsbürgermeister von Reinsdorf, Reinhard Rauschning (SPD), unternimmt einen neuen Anlauf zum Verbleib des Nachwuchses in der Ortschaft. Für die Wittenberger Stadtratssitzung am heutigen Mittwoch liegt ein von Rauschning als Fraktionsvorsitzendem unterzeichneter Antrag der SPD vor, in dem die Einschulung von Kindern aus dem Reinsdorfer Ortsteil Braunsdorf - wie bisher - in die örtliche Grundschule „Heinrich Heine“ gefordert wird. Wie berichtet hat der Stadtrat im vergangenen Jahr auf Vorschlag der Verwaltung allerdings entschieden, die Braunsdorfer Erstklässler künftig in Nudersdorf einschulen zu lassen, um die dortige Grundschule zu stärken. Dieser Neuzuschnitt der Wittenberger Grundschulbezirke gilt ab dem Schuljahr 2022/2023.