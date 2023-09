Wittenbergs Stadt- und Schlosskirchengemeinde laden erneut zu gemeinsamen Orgeltagen ein. Worum es geht, was geboten wird und wer die Orgelnacht am 9. September verstärkt.

Wittenberg/MZ - 2024 jährt sich die Veröffentlichung der Liedsammlung „Etlich Cristlich lider / Lobgesang und Psalm“ zum 500. Mal. Dieses sogenannte Achtliederbuch gilt laut Evangelischer Kirche in Deutschland als Ausgangspunkt für das evangelische Gesangbuch. Gefeiert wird das bereits in diesem Jahr auch in Wittenberg. Anlässlich des Jubiläums stehen Lied- und Choralbearbeitungen jetzt auch im Mittelpunkt der Orgeltage, die am Donnerstag, 7. September, beginnen und ihren Höhepunkt in der Orgelnacht am Samstag finden.